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Las preparaciones para las elecciones de 2027 continúan en medio de preocupaciones por la seguridad y la posible incidencia del crimen organizado.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) evitó precisar si implementa medidas específicas para impedir que estructuras vinculadas al narcotráfico se infiltren en los partidos políticos y tengan incidencia en los comicios generales de 2027.

Los magistrados insisten en que la investigación y persecución de las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional corresponde al Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante una conferencia de prensa, el magistrado vocal IV del TSE, Quelvin Jiménez, fue consultado sobre las acciones que desarrolla el órgano electoral para prevenir que agrupaciones criminales puedan influir en las organizaciones políticas.

Asimismo, se le hizo referencia a las recientes medidas anunciadas por Estados Unidos contra estructuras del narcotráfico que operan en Guatemala.

Sin embargo, el funcionario no detalló la existencia de mecanismos específicos de prevención, supervisión o coordinación institucional dirigidos a identificar posibles vínculos entre partidos políticos y organizaciones criminales.

El magistrado Quelvin Jiménez explicó que el TSE debe actuar dentro de las competencias establecidas en la legislación electoral. (Foto: Archivo / Soy502)

Jiménez destacó que el TSE debe limitar sus actuaciones a las competencias establecidas en la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

"Nosotros, como Tribunal Supremo Electoral, verificamos el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Constitución Política de la República de Guatemala", afirmó el magistrado.

Añadió que el Pleno de Magistrados no puede asumir atribuciones que no estén contempladas en el marco jurídico que regula sus funciones.

Ante la consulta específica sobre las medidas para evitar que las organizaciones criminales penetren en los partidos políticos, Jiménez reiteró que el TSE no tiene competencia para investigar ni perseguir penalmente a estas estructuras.

"Con relación a su pregunta, no podemos fijar o dar una postura, porque no es competencia del Tribunal Supremo Electoral", respondió.

El pronunciamiento de Jiménez ocurre cuando el TSE desarrolla los preparativos para las elecciones generales de 2027 y mantiene una mesa interinstitucional de seguridad para prevenir incidentes que puedan afectar el desarrollo de los comicios.

Las autoridades electorales han explicado que su evaluación de riesgos se concentra en identificar municipios donde existen antecedentes de conflictividad electoral.

Asimismo, consideran los lugares donde hay daños a infraestructura utilizada durante las votaciones, ataques contra funcionarios electorales y otros incidentes relacionados con los procesos de elección.

El magistrado aclaró que estos criterios son diferentes de los indicadores de criminalidad común, por lo que un municipio con elevada incidencia delictiva no necesariamente presenta el mismo nivel de riesgo de conflictividad electoral.

De acuerdo con lo explicado durante la conferencia, el Tribunal mantiene coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad para preparar protocolos de actuación y medidas de protección para sus instalaciones y personal.