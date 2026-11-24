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El TSE asegura que no existe ninguna prohibición constitucional o legal que impida la inscripción de Nayib Bukele.

EN CONTEXTO: Bukele inscribe su candidatura para un tercer mandato en El Salvador

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE) admitió la candidatura presidencial de Nayib Bukele y de Félix Augusto Ulloa para la vicepresidencia, ambos postulados por el partido Nuevas Ideas para los comicios del 28 de febrero de 2027.

De acuerdo al TSE, la solicitud fue presentada por Bukele y Ulloa dentro del plazo previsto y con la documentación exigida por la legislación electoral.

Asimismo, asegura que no existe ninguna prohibición constitucional o legal que impida la inscripción de Bukele como candidato a la presidencia.

La candidatura para un tercer mandato ha sido admitida por el TSE. (Foto: Infobae)

La resolución detalla que ambos presentaron constancias de antecedentes penales y policiales, además de certificaciones emitidas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

El nombre del actual mandatario aparecerá en la papeleta como "Nayib Bukele".

La fórmula presidencial de Nuevas Ideas competirá, si el pleno electoral no admite más candidaturas, contra ARENA, que postula a Mayteé Iraheta.