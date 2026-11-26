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Un turista asiático desapareció tras caer accidentalmente a las aguas del lago de Atitlán.

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Un hombre de nacionalidad tailandesa fue reportado como desaparecido la noche del pasado miércoles luego de caer accidentalmente a las aguas del lago de Atitlán mientras navegaba a bordo de un cayuco de madera, en jurisdicción del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá.

De acuerdo con el testimonio recabado en el lugar, el turista se desplazaba en la pequeña embarcación de madera cuando por causas accidentales cayó al agua y desapareció de la superficie, lo que generó una alerta inmediata entre vecinos y cuerpos de socorro.

Cuerpos de socorro y demás personas iniciaron la búsqueda durante la noche, pero los resultados fueron negativos. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

Para atender la emergencia y efectuar el rastreo acuático, Bomberos Municipales Departamentales se movilizaron y trabajaron de manera coordinada junto a Bomberos Voluntarios, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), elementos de la División de Seguridad Turística (Disetur) y lancheros voluntarios integrantes del Comité Pro-Bomberos.

Las instituciones y voluntarios efectuaron recorridos de búsqueda y localización en el sector durante aproximadamente dos horas y media; sin embargo, al cierre de la jornada los resultados fueron negativos.

Las labores de búsqueda quedaron suspendidas debido a la oscuridad de la noche, esta mañana fueron reanudadas. (Foto: Pedro Sicajau/Colaborador)

Debido a la oscuridad de la noche y las condiciones de nula visibilidad sobre el lago que ponían en riesgo a los rescatistas, los mandos operativos decidieron suspender temporalmente las diligencias.

Se confirmó que las labores de búsqueda se reanudaron este jueves a primera hora, manteniendo en alerta a los cuerpos de socorro y autoridades turísticas del municipio.