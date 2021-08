Turista denuncia masivo envenenamiento de perros en San Pedro La Laguna

A través de redes sociales una visitante extranjera denunció la aparición de una gran cantidad de perros fallecidos en la vía pública, lo que la hizo abandonar ese destino turístico.

La sudafricana Claudia Mamet visitó el lago de Atitlán para disfrutar de uno de los destinos más importantes y populares para el turismo internacional.

Había decido pasar algunos días en San Pedro La Laguna, pero hubo un hecho que le provocó abandonar casi de inmediato este pueblo.

“Un día caminaba por la calle principal de este pueblo, le pregunté a una mujer que había pasado, pero no me contestó. Luego seguí caminando y encontré al menos unos 10 perros que fueron envenenados y fallecidos en la calle. Yo salí hacia otro pueblo en el día, pero cuando volví alguien ya los había recogido”, explicó la también amante de los animales.

La visitante dijo que trató de buscar explicaciones sobre el incidente, pero nadie sabía qué ocurrió.

“Soy rescatista de animales, vivo en México. Trabajo en una organización para rescatar animales y me duele esta situación. Hablé con una mujer que ofrece campaña de esterilización a las comunidades alrededor del lago, ella ha llegado ha ofrecerla a San Pedro, pero a cambio las autoridades deben comprometerse a que no ocurran envenenamiento de más perros, sin embargo esto no pasó”, agregó.

Claudia dijo que su manera de protestar fue abandonar San Pedro por la crueldad animal y la poca falta de empatía de los pobladores y las autoridades con los animales.

El alcalde de San Pedro La Laguna, Sololá, Mauricio Méndez, reveló a Soy502 que las autoridades ya se encuentran investigando esta situación, por lo que se hará un análisis de las cámaras de vigilancia en el pueblo para determinar a los responsables del maltrato animal.