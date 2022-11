¡Twitter en crisis extrema! Tras renuncias masivas, Musk cierra las oficinas

Elon Musk, nuevo propietario de Twitter, puso una fecha límite para que renunciaran los empleados que no quisieran apegarse a las nuevas medidas. Pero, hubo renuncias masivas y ante el temor de un boicot, el magnate cerró las oficinas de la empresa.

Twitter atraviesa una crisis sin precedentes luego de que el multimillonario Elon Musk asumiera la propiedad y dirección de la compañía. En la misma red social se han vuelto tendencia #RIPTwitter o #TwitterDown, debido a que se teme un cierre definitivo de esta red social tras el despido y renuncia de miles de empleados.

De acuerdo con información de The Verge y de The New York Times, cientos de empleados tomaron la decisión de abandonar la empresa durante la noche de este jueves 17 de noviembre debido a que no aceptaron las nuevas y demandantes condiciones laborales que Musk intenta imponer.

Tras un despido masivo de empleados, la idea del magnate era que los trabajadores que aún conservaban su puesto trabajaran de forma intensa y durante más horas de lo habitual para mantener a Twitter en un alto nivel. Sin embargo, los colaboradores no están dispuestos a seguir en esas condiciones y la única salida fue despedirse de la red social y muchos publicaron su despedida en la misma plataforma.

Cierra las oficinas

Ante esta oleada de renuncias, Musk tomó la decisión de cerrar para evitar un posible sabotaje de los empleados que se despidieron. Una periodista estadounidense de Plattformer y quien ha estado de cerca reportando los últimos incidentes en Twitter, destacó que el equipo del nuevo propietario está "aterrorizado" de que los desertores hagan un boicot. "Todavía están tratando de averiguar a qué trabajadores de Twitter necesitan cortar el acceso", dijo Zoë Schiffer.

Según el informe, las oficinas de Twitter permanecerán cerradas hasta el lunes 21 de noviembre. "Continúe cumpliendo con la política de la empresa al abstenerse de discutir información confidencial en redes sociales, con la prensa o cualquier otro lugar", se lee en un mensaje que recibieron los empleados.

De acuerdo a The New York Times, cuando Musk realizaba una videoconferencia con los empleados, muchos de ellos comenzaron a cerrar la llamada. Curiosamente, el plazo para renunciar y recibir una indemnización económica vencía el 16 de noviembre a las 17:00 horas. Muchos trabajadores presentaron su renuncia antes del plazo mencionado.

La crisis en Twitter

Twitter tenía aproximadamente 2,900 empleados restantes antes de la fecha límite del jueves, gracias a que Musk despidió sin ceremonias a aproximadamente la mitad de la fuerza laboral de 7,500 personas cuando asumió el cargo y las renuncias que siguieron.

Los empleados de Twitter restantes y salientes le dijeron a The Verge que, dada la magnitud de las renuncias de esta semana, esperan que la plataforma comience a colapsar pronto. Uno dijo que han visto a "ingenieros legendarios" y otros miran hacia arriba para irse uno por uno.

"Parece que todas las personas que hicieron que este lugar fuera increíble se están yendo", dijo el miembro del personal de Twitter. "Será extremadamente difícil para Twitter recuperarse de aquí, sin importar cuán duros intenten ser las personas que quedan", sentenció.

Múltiples equipos "críticos" dentro de Twitter ahora han renunciado por completo o casi por completo, dijeron otros empleados que solicitaron el anonimato para hablar sin el permiso de Musk. Eso incluye los equipos de front-end y de tráfico de Twitter que enrutan las solicitudes de ingeniería a los servicios de back-end correctos. El equipo que mantiene las bibliotecas del sistema central de Twitter que utilizan todos los ingenieros de la empresa también se ha ido. "No se puede ejecutar Twitter sin este equipo", dijo un empleado que se marcha.

Varios miembros del equipo del "Centro de Comando" de Twitter, un grupo de ingenieros que está de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana y actúa como centro de compensación de problemas internos, también tuitearon sobre sus salidas. "Si se caen, no hay nadie a quien llamar cuando se rompe la mierda", dijo una persona familiarizada con el funcionamiento del equipo. El equipo que administra la API de Twitter para desarrolladores también ha sido severamente destruido.

La reacción de Musk

En un tuit el jueves por la noche, Musk dijo: "Las mejores personas se quedan, así que no estoy muy preocupado". Además, el magnate trata de alivianar la crisis y envió una serie de mensajes, entre burlas y sarcasmo, para tranquilizar a los usuarios de la red social.