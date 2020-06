Twitter oculta nuevo mensaje de Trump por incumplir reglas

Twitter ocultó este martes un nuevo tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque consideró que "incumplió" las reglas de la red social.

El mensaje hace alusión al "comportamiento abusivo" por amenazar con usar la fuerza contra manifestantes en la capital federal.

La empresa con sede en San Francisco, que ya calificó comentarios de Trump como engañosos y promotores de violencia, determinó que este nuevo tuit "puede ser de interés público", por lo que permite a los seguidores del presidente leerlo al hacer clic en el texto que lo tapa.

"Nunca habrá una 'Zona Autónoma' en Washington DC mientras yo sea presidente. Si lo intentan, ¡se enfrentarán con una gran fuerza!", escribió el mandatario, en medio de protestas desde hace semanas en todo el país contra la brutalidad policial y el racismo.

TWITTER CENSURANDO A TRUMP



El tuit de Trump que compartí en mis redes sociales hoy en la mañana, donde amenaza con tomar acciones de fuerza si los anarquistas intentan crear un “zona autónoma” en la capital:



FUE CENSURADO POR TWITTER‼️



¿Qué opinan ustedes al respecto? pic.twitter.com/bB71JFzNKq — ROBERTO OLIVARES (@RobertoCarlo14) June 23, 2020

RECUERDA:

Trump aludió en su tuit a la zona libre de policía creada recientemente por manifestantes en Seattle, que ha provocado indignación entre los conservadores.

Antes de ese tuit, Trump había anunciado arrestos y hasta 10 años de prisión para quienes vandalizaran cualquier propiedad federal, luego de que la noche del lunes, activistas intentaran derribar la estatua de un presidente esclavista del siglo XIX, cerca de la Casa Blanca.

La decisión de Twitter de ocultar otro tuit de Trump intensifica una batalla entre la Casa Blanca y las empresas que ofrecen servicios de redes sociales, a las que Trump ha acusado de parcialidad contra los políticos conservadores.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

El presidente estadounidense, que tiene 82.4 millones de seguidores en Twitter y utiliza esa red a diario de manera intensiva, firmó a finales de mayo un decreto para limitar la libertad de las redes sociales y decidir sobre sus contenidos.

El gobierno de Trump también ha señalado que quiere reformar una ley que otorga inmunidad a los proveedores de servicios en internet, sobre el contenido publicado por otros, una medida que puede desembocar en muchos litigios.

Twitter dijo el martes a la AFP que tomó medidas con el tuit de Trump porque violó la política de la empresa con "una amenaza de daño contra un grupo identificable".

La política de Twitter, con respecto a líderes mundiales en la mayoría de los casos, exige etiquetar los mensajes que vulneren los estándares de la red social, lo que limita su alcance y evita que otros marquen que les gusta o lo retuiteen.

Pero deja los tuits disponibles por si se relacionan con "asuntos actuales de importancia pública".

A finales de mayo, Twitter ocultó un tuit de Trump sobre las protestas tras la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de policías blancos, por considerar que hacía "apología de la violencia".

Pocos días antes, Twitter había marcado dos tuits del presidente sobre la votación por correo con la etiqueta "Verifique los datos". Un portavoz de la plataforma señaló entonces que contenían "información potencialmente engañosa sobre el proceso de votación".