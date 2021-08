Twitter ajustará su rediseño por quejas de fatiga visual

A pocos días de que Twitter realizara cambios visuales, estará haciendo más ajustes por problemas de fatiga visual.

Un grupo de usuarios manifestó haber sufrido fatiga visual y en los peores casos, migrañas. Ante ello, la red social está tomando medidas para modificar su rediseño.

Entre los recientes cambios realizados está la nueva fuente topográfica, también se redujo la presencia mayoritaria del color azul, y uno de los elementos que ha causado desconcierto ha sido el botón de "seguir", que ha cambiado de color y no se distingue si se ha usado o no, refieren los usuarios.

We're making contrast changes on all buttons to make them easier on the eyes because you told us the new look is uncomfortable for people with sensory sensitivities. We're listening and iterating. — Twitter Accessibility (@TwitterA11y) August 13, 2021

A causa de ello, Twitter hizo una publicación afirmando que van a realizar cambios teniendo en cuenta las respuestas de los usuarios que han encontrado los cambios perjudiciales.

La empresa ofrece realizar las modificaciones en colores y contrastes para crear un mejor aspecto y comodidad al ojo para facilitar la accesibilidad de los usuarios.