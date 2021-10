Twitter registra problemas poco después de la caída de Facebook

La caída de Whatsapp, Facebook, Instagram y Messenger obligó a los usuarios de las redes sociales a mudarse. Twitter fue la plataforma más buscada, pero también comenzó a registrar problemas.

Con la caída de Facebook y Whatsapp, Twitter comenzó a ser la receptora de todos los usuarios, quienes llegaron con el afán de contactarse con su mundo cibernético.

Sin embargo, a casi cuatro horas de la caída de las redes sociales, Twitter también comenzó a presentar fallas, según el reporte de DownDetector.

La plataforma que ayuda a identificar en dónde hay dificultades en la red, señaló que casi cinco mil usuarios presentaron problemas para ingresar a la red.

Los usuarios también comenzaron a manifestar los problemas en la misma red, uno de ellos fue @flachota, quien aseguró tener problemas para cargar las fotos de twitter.

a alguien mas le cuesta cargar las fotos de twitter y demas? si se cae twitter ES EL FIN — cartonero (@flanchota) October 4, 2021

No fue el único, otros experimentaron problemas también en otras plataformas como Telegram, Tinder y Linkedin.

No los quiero asustar pero, Telegram, Tinder, Twitter y Linkedin también están presentando problemas — 마리아 (@Busilou) October 4, 2021

El troleo

Sin embargo, el creador de Twitter pareciera estar muy tranquilo. Incluso, troleó a Whatsapp y a Facebook durante la caída mundial.

Ante el problema registrado por las redes, la cuenta de Twitter escribió un cómico mensaje: "Hola literalmente a todo el mundo".

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

El mensaje fue respondido por WhatsApp, con un amable: "Hola". De inmediato el creador de Twitter, Jack Dorsey, respondió: "Pensaba que se suponía que esto estaba encriptado".

thought this was supposed to be encrypted… — jack⚡️ (@jack) October 4, 2021

Luego alguien hizo una broma y comenzó a ofrecer el dominio de Facebook y escribió: "Alguien destruyó los registros DNS A y AAA de Facebook, Instagram y WhatsApp" y adjuntó una imagen con el dominio a la venta.

Dorsey no pudo resistirse y escribió: "¿Cuánto?".