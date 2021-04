Una mujer fue detenida frente a las puertas del castillo de Windsor, donde se realizaba el funeral de Felipe de Edimburgo.

La manifestante había comenzado a correr en "topless" frente a la multitud que se congregó a las afueras al castillo.

Mientras corría gritaba "¡salven al planeta!", tras el minuto de silencio por la muerte del Duque de Edimburgo. Luego saltó sobre una estatua de la Reina Victoria antes de que los oficiales de la Policía pudieran detenerla.

En las redes sociales aparecieron varios videos que muestran a los policías británicos tratando de capturar a la mujer para llevarla fuera del castillo de Windsor.

Este fue el polémico momento:

Topless woman arrested outside Windsor Castle during Prince Philip’s funeral pic.twitter.com/W6CXsBKFO5 — The Sun (@TheSun) April 17, 2021

Otras imágenes muestran a la mujer ya cubierta con una manta.

2/2 pic.twitter.com/E68KhRasTh — Farid Qureshi (@FaridQureshi_UK) April 17, 2021

El funeral

Pese a que se trató de un funeral privado debido a la pandemia de covid-19, solo con 30 invitados de la realeza británica, cientos de personas se congregaron este sábado frente al castillo de Windsor para rendir homenaje en silencio al fallecido Príncipe Felipe. Llevaron flores, sombreros y banderas Union Jack para despedir al esposo de la reina Isabel II.

Una de las mayores expectativas del sepelio era el encuentro de los príncipes William y Harry, tras la polémica que ha envuelto a la Familia Real por las declaraciones de Meghan Markle, esposa de Harry.

El príncipe William, Harry y Kate Middleton salen juntos de St. George´s Chapel. (Foto: Infobae)

Ambos hermanos estaban entre los nueve miembros de la Familia Real que caminaron detrás del ataúd del Duque de Edimburgo, con total solemnidad, aunque separados por su primo Peter Philips, por pedido de la reina Isabel para minimizar tensiones.

Pero, el encuentro finalmente llegó. La prensa captó el momento en que los hermanos, junto a Kate Middleton, intercambiaron palabras al regresar al castillo, luego del servicio fúnebre.