Este fue el ultimátum de Amarini tras cuatro derrotas con el equipo costarricense

El técnico guatemalteco, Amarini Villatoro está pasando por momentos complicados con el Municipal Pérez Zeledón en el fútbol costarricense.

Desde el debut en el banquillo del club costarricense, Amarini Villatoro registra cuatro derrotas más una el pasado 26 de septiembre frente al Deportivo Saprissa, en condición de visitante, por lo que se le colocó un ultimátum con el equipo.

En conferencia de prensa, el técnico guatemalteco manifestó su agradecimiento a la Junta Directiva de Pérez Zeledón e indicó que si al final del Torneo Apertura 2021 no logra salir de la última posición de la clasificación, no continuará el próximo campeonato con el equipo.

“He sido muy claro con los directivos y lo saben. Si yo no logro sacar al equipo este torneo del último lugar, no voy a continuar. Soy un hombre que asume responsabilidades y considero que con las opciones que ya me dieron para reforzar al equipo, uno también sabe cuándo dar un paso al costado, esperemos que no pase. Quiero mucho a la institución de Pérez Zeledón y lo digo claro, tengo que sacar al equipo del último lugar en este torneo, no me sirve el otro”, fueron las declaraciones del técnico guatemalteco al finalizar el partido en el estadio Ricardo Saprissa Aymá.

Amarini Villatoro ha registrado cuatro derrotas: Guanacasteca 2-1, Cartaginés 2-1, Jicaral 3-0 y Saprissa 3-0, dos empates (Santos 1-1 y Sporting FC 1-1) y una victoria (1-0 ante Alajuelense).

Amarini Villatoro:



“Cada partido para Pérez es importante sumar, rescatar puntos y lograr acercarnos a los rivales que están arriba de nosotros en la tabla. Contra Saprissa no será la excepción. Iremos a buscar un resultado positivo, respetando al rival”.#somosguerreros⚔️ pic.twitter.com/R1jD7ts8YX — Municipal Pérez Zeledón (@municipalpz) September 26, 2021

“Estamos preocupados, no es lo queremos. Siento que tenemos equipo para salir de la incómoda posición y lo tenemos que demostrar ya. Este cierre de torneo es importante para nosotros. Me tocó un calendario difícil dirigiendo cinco de siete partidos en condición de visita y no hemos estado a la altura, ni demostrado la personalidad que debemos tener", dijo el técnico.

"Tenemos un plantel que puede dar pelea en estas nueve jornadas y hay que aprovechar en casa porque nos quedan seis de nueve partidos de local y debemos hacer pesar la localía en los juegos que continúan”, agregó Villatoro.