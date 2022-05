El último e inquietante mensaje que publicó el joven que asesinó a 19 niños en Texas

Salvador Ramos envió una serie de mensajes que informaron sobre el ataque que realizaría. El joven asesinó a 19 niños y dos maestras.

El joven de 18 años que ejecutó un tiroteo en Texas, asesinó a 19 niños y dos maestras. Sus últimas interacciones en Instagram muestran una serie de mensajes que podrían haber anunciado la tragedia.

Salvador Ramos mantuvo una extraña conversación con una mujer de California, a quien parecía insinuarle lo que planeaba hacer en la escuela primaria Robb de Uvalde.

El joven compartió una fotografía de dos armas que se habría comprado cuando cumplió 18 años. Al subirla, etiquetó a la mujer sin razón aparente.

Días antes, Salvador Ramos compartió fotografías de sus armas. (Foto: Marca USA)

"¿Qué tienen que ver tus armas conmigo?", respondió. Ramos le dijo que sólo quería etiquetarla, incluso después le envió un mensaje diciendo que debería agradecerle por haberla mencionado.

La mujer de California dijo que siguió la conversación por temor. (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Horas antes de la tragedia

La mañana del martes 24 de mayo, Ramos envió nuevamente un mensaje a la mujer diciéndole que "estaba a punto". La chica preguntó: "¿A punto de qué?", a lo que el joven respondió: "Te lo diré antes de las 11", recalcándole que debía responder.

"Tengo un pequeño secreto que contarte", escribió. La mujer le respondió que tomaría una siesta porque estaba muy enferma, pero si se despertaba le respondería.

"Tengo un pequeño secreto que quiero contarte", envió Salvador horas antes del tiroteo. (Foto: captura de pantalla)

Negó conocerlo

Los mensajes con la mujer iniciaron el pasado 12 de mayo. Ella contó que siguió la conversación porque se sentía atemorizada, ya que asegura no conocerlo. "Es un extraño, no sé nada de él", expresó.