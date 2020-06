Unión Europea dona a Guatemala 72 mil pruebas de Covid-19

La Unión Europea donó a Guatemala 72 mil test para detectar el nuevo coronavirus, según se confirmó este lunes en un acto en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

El presidente Alejandro Giammattei agradeció el aporte de las pruebas y explicó que en estos casos es cuando se descubre quienes son los verdaderos amigos.

"Un amigo se siente en los momentos críticos, un ser humano sabe bien quienes son los verdaderos amigos en el hospital o la cárcel, yo he tenido la suerte de estar en ambas situaciones, y hay amigos a los que tenemos que honrar, y esa es la Unión Europea", agregó Giammattei.

El Gobernante aseguró que dichas pruebas se emplearán en las áreas más vulnerables del país y en comunidades de escasos recursos. "Estas pruebas ayudarán a las personas más necesitadas, que al no contar con recursos no pueden saber si tienen o no el virus", añadió Giammattei.

El embajador de la Unión Europea en Guatemala, Stefano Gatto, explicó que las mismas fueron producidas por la Agencia Europea de Medicamentos con sede en Alemania.

“Hay una gran demanda de estos test, sin embargo desde un mecanismo de la Unión Europea y Naciones Unidas se hicieron las gestiones para apartar este lote para el país. Quisiéramos que fueran más”, agregó Gatto.

Giammattei recordó que las pruebas son de gran ayuda para el país que está centrando sus recursos en una sola emergencia, por lo tanto se han descuidado otras como la vacunación de niños. "Estas pruebas servirán para reforzar la detección de casos y reconocer los brotes", agregó.