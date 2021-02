Universitaria denuncia en redes acoso de supuesto agente de PNC

Una estudiante de la Universidad de San Carlos (Usac) denunció en redes sociales el acoso y hostigamiento por parte de un supuesto agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

En mensajes publicados en sus redes sociales, la mujer denunció a un agente identificado como Joseph Ac y quien comenzó con el envió de mensajes por medio de Facebook.

Según la víctima, el hombre comenzó a escribirle y ella pensó que podría ser un posible cliente ya que hace poco inició a trabajar.

El hombre insistía con dedicarle a la mujer una canción, y luego de no recibir respuesta el hombre comenzó con otra serie de mensajes.

“Usted da pecho a su bebé va”, le dijo el hombre. A lo que ella respondió con “Señor yo no tengo hijos, no lo conozco y creo que mis pechos o si tengo hijos o no sea de su incumbencia”, le escribió ella.

Finalmente el hombre le envió fotografías de ella misma y comenzó con insultos como “veo que eres una lesbiana”, entre otros, al notar que ella ya no respondió a los mensajes.

Una estudiante de la Universidad de San Carlos denunció en sus redes sociales el acoso sufrido por un supuesto agente de la @PNCdeGuatemala. En las imágenes presentadas por la víctima se muestra el asedio. pic.twitter.com/U4LJfYeemP — Gustavo Méndez (@GuusToov) February 16, 2021

Denuncia

La víctima decidió compartir la denuncia por medio de las redes sociales y confirmó que colocó la denuncia ante el Ministerio Público.

La Policía Nacional Civil explicó que la Inspectoría General se encuentra analizando si el hombre efectivamente pertenece a la institución y tomar las medidas disciplinarias correspondientes.