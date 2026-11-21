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Los horarios extendidos de atención a los usuarios fueron retomados en Puerto Quetzal.

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La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) informó que se dejó sin efecto el oficio mediante el cual la atención en puertos se limitaba al horario ordinario y se retoman los tiempos extendidos para el despacho de mercancías y vehículos.

Según las autoridades, lo anterior se deriva de los ajustes realizados al Plan de Reducción de Fondeo.

"En consecuencia, se mantiene vigente el horario extendido ordinario de atención, sin cobros adicionales por este concepto, por lo que las condiciones de atención continúan bajo el mismo horario y cobro que se aplica desde el año 2024", se indicó.

Además, se especificó que la disposición responde a la evaluación de las condiciones operativas y a las acciones que se desarrollan para facilitar la movilización de mercancías, optimizar los procesos de despacho y contribuir a la eficiencia de la cadena logística.

En los últimos días, el Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional (CUSPORT) advirtió que los cambios (ahora revertidos) en los horarios de atención de Puerto Quetzal podrían incrementar los costos para las empresas que utilizan sus instalaciones para movilizar mercancías.

CUSPORT pide a Puerto Quetzal mantener el horario ordinario extendido. Con la reducción de horarios, el servicio fuera de la jornada ordinaria costará US$50 por 3 horas y en plena temporada alta de carga. Ante esto, es URGENTE un diálogo técnico inmediato con los usuarios. https://t.co/630AqCbPbs — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) November 20, 2026

PUERTO QUETZAL REDUCE A 3 LOS BUQUES EN ESPERA HACIA EL MUELLE COMERCIAL Al 31 de octubre, Empresa Portuaria Quetzal registra 3 buques en fondeo, reflejando una disminución significativa en el número de embarcaciones en espera para atracar en el muelle comercial. Esta cifra representa una reducción importante frente a las 51 embarcaciones registradas a inicios de 2026. — Empresa Portuaria Quetzal (@PortuariaEPQ) October 31, 2026

Según la EPQ, el 31 de octubre, había solo tres buques en fondeo en los cuatro atracaderos, lo cual aseguran que "representa una reducción importante frente a las 51 embarcaciones registradas a inicios de 2026".

Sobre los contenedores pendientes de ser retirados, hasta el 17 de noviembre se reportaba un total de 136, por lo tanto, la EPQ recomendó a los usuarios hacer los trámites correspondientes con los transportistas para agilizar la salida en mención.

Implicaba incrementos

CUSPORT había mencionado que con los horarios ordinarios, las empresas que necesiten realizar operaciones fuera de los estos deberían asumir un cobro de US$50 por tres horas de atención.

Este monto se sumaría a los pagos que ya realizan por servicios portuarios, revisiones y otros gastos relacionados con el traslado de mercancías.

Además, la Cámara de Comercio de Guatemala emitió un pronunciamiento, en donde explicó que "resulta inaceptable que una instalación portuaria estratégica para el país retroceda hacia horarios administrativos limitados, cuando las exigencias del comercio internacional demandan operaciones eficientes y servicios disponibles las 24 horas, los siete días a la semana".