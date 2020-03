"Usa mascarilla", el consejo de Giammattei a la población

El presidente Alejandro Giammattei pidió a la población no salir de casa y utilizar mascarilla. No importa la marca ni el calibre de la misma, pero puede ayudar a evitar la propagación del coronavirus.

El mandatario explicó que la situación de contagio en el país se encuentra en la tercera generación, es decir, el contagio se da entre las personas que tuvieron contacto con los que fueron contagiados en el exterior del país.

"Es importantísima esta semana que viene, si esta semana logramos quedarnos en casa y no salir. Si logramos encerrarnos lo más que podamos. Proteger a la gente mayores de 70 años que no salgan de casa, que no tengan contacto", se podrá evitar la propagación.

Además indicó: "Si a partir de esta semana salimos a la calle con una cosa de estas (refiriéndose a una mascarilla), que no necesariamente tiene que ser una N-95, puede ser cualquier mascarilla, si a partir de esta semana nos cubrimos la cara para salir de casa, ir con mascarilla al mercado, las posibilidades de contagio se van a disminuir dramáticamente".

Lo anterior, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda que todos usen mascarilla, sino únicamente las personas que hayan sido contagiadas o corran fuerte riesgo.

El Presidente también aconsejó no salir de la calle si no es necesario, no dar la mano y saludar con el codo o de otra manera en que se evite cualquier contacto físico, y establecer una distancia para que el virus no encuentre un nuevo portador.