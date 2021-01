Usac reporta problemas en servicios virtuales por daño eléctrico

Autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) informaron que han tenido problemas para prestar sus servicios virtuales, debido a un daño causado por los fuertes vientos y porque estudiantes que tomaron las instalaciones han limitado el ingreso para reparar los sistemas.

A través de un comunicado, el Departamento de Registro y Estadística de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Usac, se informó que el viernes 29 de enero, los vientos provocaron un daño en el sector del Edificio S-3, en donde se rompió un cable de alta tensión.

Esto generó la suspensión del servicio de energía eléctrica en algunos edificios, entre ellos la Dirección General de Administración, lo que provocó que se apagaran los equipos de Registro y Estadística.

Pese a que se logró resolver el inconveniente eléctrico, "es necesario reiniciar de manera manual" el equipo de cómputo. Pero, no lograron ingresar porque el edificio del DIGA, donde se localiza el sistema, está ocupado por estudiantes desde septiembre del año pasado.

"Se nos informó que no permitirán el acceso hasta no presentar la notificación formal del Acta de la última sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario", pues las autoridades acordaron abordar los temas que exigen los estudiantes, que van desde la eliminación de los exámenes de admisión, hasta el compromiso de no privatizar la Usac.

Según el DIGA, "esta situación repercute en la suspensión de los servicios en línea" que brinda ese Departamento y "afecta a estudiantes de primer ingreso, reingreso, postgrados y a todos lo que necesiten gestionar trámites administrativos".