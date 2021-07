USAID pide reintegrar a Juan Francisco Sandoval a la FECI

El asesor principal de USAID se reunió con Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, y pidió al Gobierno de Guatemala que lo reintegre a sus labores.

Mediante un mensaje realizado por Mark Feierstein, asesor Principal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), pide al gobierno de Guatemala a reintegrar a Juan Francisco Sandoval como titular de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI).

Feierstein, quien administra una variedad de prioridades de política de USAID y lidera la coordinación de la agencia con las otras agencias de política exterior en el gobierno de los Estados Unidos, ha enviado un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Un privilegio de conocer al campeón anticorrupción de Guatemala, Juan Francisco Sandoval. Él y la FECI (Fiscalía Especial Contra la Corrupción) cuentan con el apoyo de USAID. Estados Unidos insta al gobierno guatemalteco a reintegrar a Sandoval como fiscal jefe contra la corrupción", expresa el funcionario estadounidense.

Pronunciamiento de EE.UU.

Estados Unidos, junto con la Comunidad Internacional, ya se ha pronunciado rechazando el despido de Sandoval efectuado por la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras a quien el gobierno estadounidense le perdió la confianza y por tal razón se suspendió la cooperación que ese país brinda al MP.

Porras ha sido señalada por diversas organizaciones y por guatemaltecos por haber tomado una decisión arbitraria. Esto provocó protestas y bloqueos a favor de Sandoval tras ser removido del cargo.

La misma Fiscal General reconoció la importancia de la cooperación que da Estados Unidos, pero ella ha mostrado claramente rechazo por Sandoval.