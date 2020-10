Usuarios de buses extraurbanos en Guatemala denunciaron el incumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19 en una unidad que cubre la ruta de Mazatenango a Quetzaltenango.

Según publicó el medio Stereo100, usuarios compartieron una fotografía desde el interior del bus donde no se cumplen las medidas de distanciamiento, y tampoco se aplica el alcohol en gel para los pasajeros.

Los pasajeros también denunciaron que al ingresar a la unidad no se les tomó la temperatura y el cobro del pasaje llegó a los 40 quetzales.

En agosto pasado, el Ministerio de Comunicaciones publicó una serie de sanciones que se aplicarán a los pilotos que incumplan estas disposiciones y además la Dirección General de Transporte los suspenderá por seis meses.

En color rojo la ocupación del bus debe ser del 50 por ciento de su capacidad, y se deben realizar señalizaciones para el distanciamiento, la aplicación de alcohol en gel y limpieza de las unidades constantemente.