¿Se va Josep Pedrerol de El Chiringuito?, esto respondió

El presentador del famoso programa de debate español había prometido abandonar si Sergio Ramos y Lionel Messi dejaban LaLiga.

Josep Pedrerol se comprometió durante una emisión de Jugones, que dimitiría de su programa si los entonces capitanes del Barcelona y Real Madrid dejaban a sus equipos en el verano.

Lo que pocos pensaban probable, se cumplió: Sergio Ramos y Lionel Messi se convirtieron en jugadores del Paris Saint-Germain y aquella promesa hecha en televisión ha puesto en un dilema al periodista.

"La encuesta fue heavy", comentó Pedrerol tras escuchar lo que la gente en la calle opina sobre su posible dimisión.

El Chiringuito registró en la noche del domingo más de 177,000 votos en la encuesta que lanzó en Twitter.

¿Debería dimitir Josep Pedrerol? El 53% de los votantes dijo que 'Sí', mientras que el 47% apostó por el 'No'. Nunca antes una encuesta del programa había contado con una participación tan alta.

"Hay gente que DICE que me TENGO QUE IR... Venga. Lo PENSAMOS"



¿Dimitirá @jpedrerol? ¿Cuál será su DECISIÓN...? pic.twitter.com/191c04BG2V — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2021

Pedrerol reconoció sentirse tocado.

"Yo tenía la confianza de que la gente de El Chiringuito votase para que me quedase y, sin embargo, perdí". Sus compañeros lejos de apoyarlo, bromearon con el resultado: "Lo mismo votaron los de la competencia".

"Lo estoy pasando mal", reconoció Pedrerol ante su equipo. "Que la gente sienta que no cumplo mi palabra... no me gusta. Además, he ido siempre de cara y cuando me he equivocado he pedido perdón", destacó.

Por el momento, Pedrerol seguirá en esta temporada al frente del programa; sin embargo, el periodista deportivo continúa jugando al despiste, sin aclarar su futuro tras aquella promesa que hizo en noviembre del 2020.