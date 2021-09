Moderna, con buenos resultados en prueba de triple vacuna: Covid-19, Influenza y RSV

Los tres padecimientos son virus respiratorios con síntomas parecidos

La farmacéutica estadounidense Moderna ha logrado resultados positivos en sus primeras pruebas preclínicas de la nueva vacuna "combo" que protegerá contras tres virus respiratorios como el Covid-19, influenza y Virus Sincitial Respiratorio (RSV, por sus siglas en inglés).

En sus redes sociales, Moderna ha informado de los avances de la nueva vacuna combo que fueron probados en ratones. "Les compartimos datos preclínicos positivos que demuestran nuestra capacidad para combinar 6 ARNm contra 3 virus respiratorios diferentes en una vacuna: refuerzo de Covid-19 + refuerzo de influenza + refuerzo de RSV", dijo Moderna en Twitter.

La vacuna contra la influenza utiliza 4 antígenos RNA, la del Sars-Cov-2 usa un antígeno y la del RSV un antígeno. Los tres padecimientos son virus respiratorios con síntomas parecidos, tanto la influenza como el RSV son virus estacionales, que suelen afectar todos los años, especialmente en época invernal o lluviosa.

Esto se anuncia al mismo tiempo en que Moderna presenta la primera combinación de refuerzo contra la influenza y Covid-19.

"Hoy anunciamos el primer paso de nuestro novedoso programa de vacunas respiratorias con el desarrollo de una vacuna de dosis única que combina un refuerzo contra la covid y un refuerzo contra la gripe. Estamos progresando en la inscripción de pacientes en nuestros programas de enfermedades raras y estamos completamente inscritos en nuestro ensayo personalizado de vacunas contra el cáncer", dijo Stéphane Bancel, Director Ejecutivo de Moderna.

Sin embargo, aunque el fabricante de medicamentos ya tenía varios candidatos a vacunas contra la influenza en desarrollo. La nueva vacuna combina la vacuna contra la gripe experimental más avanzada junto con su vacuna Covid-19, es la primera que presenta y ahora ha anunciado también este 9 de septiembre que ha comenzado los ensayos clínicos de una vacuna contra el VSR en adultos mayores, la cual podrá integrarse a la vacuna contra la influenza y el coronavirus.

Moderna muestra los resultados positivos de sus ensayos preclínicos en vacuna combo contra tres virus respiratorios. (Gráfica: Moerna)

Se trata de varias combinaciones ya que además de las dos mezclas citadas también se prevé desarrollar vacunas contra el metapneumovirus humano (hMPV) y la parainfluenza tipo 3 (PIV3), y una vacuna experimental contra el cáncer.

REFUERZO ANUAL

Dado que la influenza y el RSV son virus recurrentes y el Covid-19 se perfila como un virus que podrá estar presente por muchos años, los desarrolladores están proyectando preparar monodosis para ser aplicadas cada año. "Creemos que esta es una gran oportunidad que tenemos por delante, si pudiéramos llevar al mercado un refuerzo anual pan-respiratorio de alta eficacia", puntualizó Bancel.

Además de la vacuna combinada, el comunicado de prensa dijo que se estaba avanzando en las vacunas contra el virus respiratorio sincitial (RSV), el metapneumovirus humano (hMPV) y la parainfluenza tipo 3 (PIV3), y una vacuna experimental contra el cáncer.