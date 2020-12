Vacuna contra el Covid-19 llegaría el primer semestre de 2021

Según una planificación, la distribución de la vacuna contra el Covid-19 está prevista para iniciar el primer semestre del próximo año en varios países, incluyendo Guatemala, anunció la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de un comunicado.

Guatemala se inscribió para acceder a la vacuna por medio del mecanismo Covax, desde junio de este año.

"Covax anuncia acuerdos adicionales para acceder a casi dos mil millones de dosis de varias vacunas candidatas prometedoras y se sentó las bases para que se aseguren nuevas dosis a través de contribuciones de donantes", señala el documento de la OMS.

Según la OMS, con esos acuerdos se prevé que las 190 naciones participantes y elegibles de Covax puedan acceder a dosis para proteger a los grupos vulnerables en la primera mitad de 2021.

COVAX has agreements in place to access nearly 2 billion doses of several promising #COVID19 vaccine candidates, and has laid the groundwork for further doses to be secured through contributions from donors https://t.co/iPuqu8WpTt — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 18, 2020

"Los nuevos acuerdos anunciados hoy incluyen la firma de un acuerdo de compra anticipada con AstraZeneca por 170 millones de dosis del candidato AstraZeneca / Oxford, y un memorando de entendimiento (MoU) con Johnson & Johnson por 500 millones de dosis del candidato Janssen, actualmente siendo investigada como una vacuna de dosis única", detallaron.

Al mismo tiempo, indicaron que estos acuerdos se suman a los ya existentes con el Serum Institute of India para 200 millones de dosis, con opciones de hasta 900 millones más, así como con AstraZeneca de Oxford.

Por su parte las autoridades guatemaltecas señalaron que ya se cuenta con un cuarto frío instalado para resguardar el medicamento.