Vacunas: Falla en sistema paralizó vacunación en la zona 8

El Ministerio de Salud no ha dado explicaciones de qué ocurrió ya que el sistema falló en varios centros de vacunación.

OTRAS NOTICIAS: Denuncian colapso de vacunación en Universidad Rafael Landívar

Un caos se vivió este viernes 28 de mayo en el puesto de vacunación ubicado en el Colegio de Ingenieros, en la zona 8, debido a una caída en el sistema de registro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Decenas de personas fueron citadas en el lugar y muchas comenzaron a llegar desde las cinco de la mañana, pero se llevaron una gran sorpresa cuando les indicaron que había problemas con el sistema y los dejaron esperando.

La información no provino de las autoridades de Salud en el lugar, los emisarios fueron los guardias de seguridad, quienes recibían los reclamos de las personas que ya llevaban horas esperando que iniciara el proceso de vacunación.

Una de las afectadas asegura que está desde las 8 de la mañana en el lugar y los tienen bajo el sol sin darles ninguna explicación oficial. pic.twitter.com/SUEPV44BVr — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) May 28, 2021

Esperaron horas por su vacuna

Lida de la Cruz aseguró que llegó poco antes de las 8 hora para cumplir con su cita, pero llegaron las 11 de la mañana y la cola estaba completamente detenida.

"Nos tienen aquí esperando bajo el sol, nos podemos insolar o deshidratar. Si me hubieran dicho, yo hubiera traído agua. Preocupante que el Ministerio de Salud no piensen en las medidas, en los protocolos, no hay distanciamiento social", manifestó de la Cruz.

Además, se quejó que nadie sale a explicarles qué está sucediendo. "Si fue el sistema debieron tener un plan B... dicen que en dos o tres horas podrían tener ya sistema, pero nadie sale a decirnos ¡Qué falta de respeto! Es preocupante y decepcionante", lamentó.

Pese a que este problema también se ha registrado en otros centros de vacunación, hasta el momento, las autoridades sanitarias no han explicado qué está sucediendo.