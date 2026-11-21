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Vadhir Derbez rompió el silencio a través de un video que difundió en sus redes sociales donde niega las acusaciones de agresión sexual en su contra y denuncia que está siendo extorsionado.

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El viernes 20 de noviembre, el actor dio la cara luego de que varios medios mexicanos aseguraran que ha sido buscado por la justicia en varios domicilios sin éxito, ya que es requerido por denuncias de abuso sexual.

En un video, Vadhir aseguró que no había hablado de manera pública por recomendación de sus abogados para no entorpecer el proceso legal.

Vadhir afirma que se ha enterado de los casos en redes sociales. Foto: Redes Sociales.

Sin embargo, afirmó que guardar silencio no implica aceptar culpabilidad y acusó a algunos periodistas de espectáculos, incluidos el periodista Carlos Jimenez.

Derbez negó estar escondiéndose agregando que lo han buscado en lugares donde no reside, en un país donde no vive.

Afirma que es víctima de extorsión

El actor hijo de Eugenio Derbez explica que es víctima de un intento de extorsión donde le piden 350,000 dólares para no hacer público el caso ni continuar con el proceso, asegurando que tiene pruebas que lo respaldan.

Las acusaciones en contra de Vadhir Derbez

Una modelo de 19 años acusó a Derbez luego de ser molestada en la grabación de un video musical en Coyoacán.

Tras el hecho, en noviembre de 2026 surgió otra acusación de una persona de 15 años que asegura que fue agredida sexualmente en un crucero, en ambos casos él y su abogado aseguran que se enteraron por las redes sociales.

Actualmente el caso estaría bajo investigación; sin embargo, el mexicano dice que no ha recibido un llamado formal de las autoridades.

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