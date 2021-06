La variante Delta deja récords en Rusia y provoca el cierre de Sídney, Australia

Aunque el número de nuevos casos en el mundo es el más bajo desde febrero según la OMS, esta cepa detectada en India, considerada más contagiosa que el resto, ya afecta a 85 países y se expande rápidamente en la población no vacunada, según la OMS.

Esta variante estaba detrás del fuerte repunte del virus en Moscú, que parece haberse desplazado ahora a San Petersburgo.

La antigua ciudad imperial, una de las sedes de la Eurocopa de fútbol, registró 107 decesos en las últimas 24 horas, el mayor número de muertos diarios por Covid-19 en una ciudad rusa desde el comienzo de la pandemia.

#UPDATE Russia has seen an explosion of new coronavirus cases since mid-June driven by the highly infectious Delta variant.

The nation reported 21,665 new infections on Saturday.

Estas cifras coinciden con la celebración del fin del curso escolar en la segunda ciudad rusa que, según los medios locales, reunió a miles de personas en sus calles sin apenas respetar las medidas sanitarias.

A nivel nacional, Rusia registró 619 fallecidos, su balance más elevado desde diciembre. Ante este repunte, las autoridades intentan convencer a sus escépticos ciudadanos para que se vacunen.

La variante Delta es el principal foco de preocupación alrededor de la pandemia, que se ha cobrado 3.9 millones de vidas y ha provocado unos 180 millones de contagios en el mundo.

Es la cepa dominante en Reino Unido, Portugal y Sudáfrica, y en Francia ya representa cerca del 10% de los nuevos contagios.

La ciudad australiana de Sidney se encuentra bajo restricciones por el covid-19. (Foto: Pixabay)

Cierre en Sídney

Este sábado, sus autoridades anunciaron que ampliaban a toda Sídney el estricto confinamiento decretado inicialmente en cuatro distritos de la ciudad, por la detección de más de 80 casos de la variante Delta vinculados a la tripulación de un vuelo internacional.

Alrededor de cinco millones de afectados deberán quedarse en casa durante dos semanas y solo podrán salir para actividades esenciales.

Después de meses con pocos contagios locales que habían permitido recuperar una cierta normalidad, la medida impactó en esta bulliciosa ciudad, que amaneció con las calles vacías y restaurantes cerrados.