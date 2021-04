La variante más pegajosa de covid que afecta a los jóvenes

La misteriosa variante de coronavirus detectada por primera vez en Reino Unido, actualmente, es la más dominante en Estados Unidos, además es más contagiosa y ahora afecta a los jóvenes.

Se trata de la cepa B.1.1.7 y tiene mayor incidencia en jóvenes según la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU, quien dijo que la mayoría de contagiados no se han vacunado.

Según los expertos, las mutaciones algunas no tienen grandes variantes que afecten, pero cuando lo hacen, el virus sea más peligroso.

"Hay una pequeña diferencia en la forma en la que la proteína de pico (B.1.1.7) se aferra y se adhiera a tus células con mayor facilidad", indicó la doctora Megan Ranney, médica de urgencias y directora del Centro Brown-Lifespan para la Salud Digital.

Para dar una idea de cómo trabaja la cepa, puedes estar en un lugar y quizá tener una exposición breve o más pequeña y casual de lo normal y aún así, infectarte y tener una carga viral más alta.

"Si hay un mayor número de partículas virales en tu tracto respiratorio va a ser más fácil contagiar a otras personas", añadió Ranney.

Ahora se afirma que es importante vacunar a los jóvenes adultos pues se identificaron enfermos de 20 y 30 años en emergencias por covid.

La doctora Megan Ranney también dijo: "No puedo decir cuántas personas he atendido en urgencias que tienen 20, 30 y 40 años, que nunca han estado tan enfermas como para terminar en urgencias con covid-19, pero que ahora tienen dificultades respiratorias a largo plazo... o tienen una pérdida persistente del gusto y el olfato y están bajando de peso porque no les da alegría comer. O tienen ese tipo de confusión mental de la que oímos hablar con el covid-19 a largo plazo. Y no es universal. No todas las personas que se contagian de covid-19 van a tener eso. Pero existe la realidad de que esta enfermedad no es benigna, independientemente de que estén hospitalizados o en la UCI", agregó.

"Así que creo que existe esta falsa sensación de ‘soy inmune a la enfermedad solo porque soy joven’ y de ‘incluso si me contagio, estaré bien’. Puede que tengas suerte. Y puede ser cierto, que si te contagias, estarás bien. Pero también existe la posibilidad de que no", dijo.