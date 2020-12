El Vaticano advirtió sobre el uso de fotocopias de la Biblia durante las misas y emitió un comunicado con recomendaciones para reavivar la importancia de las Escrituras.

El documento invita a "cuidar el aspecto material y el buen uso" de los Libros Sagrados, así como recomendaciones para las lecturas en misas.

La nota de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos específica, entonces ,que las lecturas bíblicas dispuestas por la Iglesia en el Leccionario no deben ser reemplazadas o suprimidas, y que deben utilizarse las versiones de la Biblia aprobadas para uso litúrgico.

En cuanto a la homilía, El Vaticano invita a los obispos, sacerdotes y diáconos a "explicar y hacer comprender a todos la Sagrada Escritura", y a "hacerla accesible a sus propias comunidades".

ASÍ LO COMUNICARON:

También destacan la importancia del púlpito, indicando que no se trata de un mueble funcional, sino del lugar reservado a las lecturas, el canto del salmo, el pregón pascual, las homilías o para proclamar intenciones de oración. Pero "no es aconsejable" que el sacerdote, o un laico, lo use para hacer comentarios o dar avisos.