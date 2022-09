Impactante video: vecino salva a bebé que colgaba de un séptimo piso en China

Un vecino se convirtió en un verdadero héroe en China, luego de rescatar a un bebé que colgaba en un balcón desde un octavo piso.

Un vecindario en la ciudad de Sanshui, China vivió una escena de película, cuando un bebé estuvo a punto de caer desde un octavo piso.

Aparentemente, el hecho se dio por un descuido de la persona a cargo del pequeño, quien logró acercarse hasta la baranda del balcón, quedando atrapado por varios minutos, hasta que fue observado desde la planta baja.

El vecino del séptimo piso, al ver lo que sucedía, corrió al rescate del niño para soltarlo de la estructura. Pero para lograrlo, tuvo que aparecerse por la parte delantera del lugar, arriesgando su propia vida.

#SpiderMan in #foshan City.

A young child had his head stuck on the balcony on the 8th floor, and his body was hanging in the air outside the building. The neighbor on the 7th floor, Huang Yuncong, stepped forward to save the child.#China #Sanshui pic.twitter.com/0pa2xAxo03 — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 27, 2022

El momento quedó grabado en video por presentes que se detuvieron fuera del edificio para presenciar la escena sacada de película.

Finalmente, la arriesgada maniobra del hombre identificado como Huang Yuncong fue un éxito, logrando rescatar al pequeño y devolverlo sano y salvo a su apartamento.

Además de recibir decenas de comentarios de admiración y felicitaciones, Yuncong fue reconocido por las autoridades como un verdadero héroe.