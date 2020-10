Vecinos retienen a hombre señalado de intentar secuestrar a niña

El hombre es señalado de intentar secuestrar a una niña. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió al lugar para consignar la denuncia de los vecinos.

Los pobladores retuvieron al sujeto mientras los agentes de la PNC llegaban al barrio San Isidro de Coatepeque, en Quetzaltenango.

"Piensan que yo estoy robando a la gente, yo nunca he estado robando a la gente. ¿Roba niños yo? yo no estoy robando", alegaba el hombre.

La madre de la niña pidió auxilio cuando el hombre habría intentado llevarse a su hija, así que los vecinos lo retuvieron y llamaron a los policías.

El retenido empezó a llorar y mostró sus bolsillos para indicar que no estaba robando o pidiendo dinero para no secuestrar a la niña.

"Ellos me pegaron, ellos me pegaron, todos me pegaron", señaló el hombre a los vecinos que lo retenían.

Seis agentes de la PNC acudieron para tomar la denuncia de la madre de la niña y testimonios de los pobladores. El hombre fue capturado.

