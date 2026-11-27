Un hecho de tránsito dejó un fallecido esta tarde en la colonia Las Ilusiones, en la zona 18 capitalina.

De forma preliminar se conoce que el conductor del auto habría perdido el control y cayó sobre una cancha de fútbol del sector.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar, donde localizaron a un hombre de aproximadamente 50 años, quien presentaba una lesión en el cráneo y ya con contaba con signos vitales.

Personas que se encontraban en el lugar indicaron que el hombre podría haber estado bajo efectos del alcohol, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que establezcan las circunstancias en las que sucedió el percance.

Tras confirmar el deceso, se solicitó la presencia de investigadores del Ministerio Público para realizar las acciones de rigor.

El vehículo cayó en una cancha de fútbol. (Foto: Noticias del Atlántico)