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El conductor de un vehículo que colisionó en el Anillo Periférico se encuentra en aparente estado de ebriedad.

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Un accidente de tránsito ocurrió la mañana de este viernes 20 de noviembre en el Anillo Periférico y 26 calle de la zona 7 capitalina.

En el percance vial se vio involucrado un automóvil que colisionó contra un poste y quedó empotrado, lo que ha generado complicaciones en el tránsito del sector.

De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT), el conductor se encuentra en aparente estado de ebriedad, por lo que se ha coordinado el apoyo de las autoridades competentes para el procedimiento correspondiente.

Tras este accidente se reportan daños en un poste de aluminio y dos bolardos, además del tránsito lento. Se recomienda conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.

Cancelan reversible

Por otra parte, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que se ha cancelado el carril reversible para esta mañana en el Anillo Periférico por diferentes hechos viales.

Además, indicó que bomberos atienden a los afectados y la PMT retira los obstáculos entre la colonia Cuatro de Febrero y la colonia La Ruedita.