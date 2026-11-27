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Un vehículo destruyó una señal de tránsito y dejó tirada hasta la placa, pero continúo su marcha por algunos kilómetros.

Un fuerte accidente de tránsito se registró cerca de la medianoche en el kilómetro 85 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

En el percance vial se vio involucrada una camioneta agrícola, la cual se habría pasado al carril contrario y colisionó contra una señal de tránsito, dejándola destruida.

La camioneta quedó destruida tras el accidente de tránsito. (Foto: vía Noti Seis)

A pesar de sufrir serios daños el vehículo, el conductor del mismo decidió continuar la marcha, hasta llegar a Ciudad Vieja, en donde se presentaron las autoridades y cuerpos de bomberos para atender a las posibles víctimas.

De momento se desconoce el estado de salud de los tripulantes o del conductor, ya que no se ha establecido cuántas personas se transportaban en esta camioneta.

El vehículo había dejado tirado la placa antes de continuar su marcha. (Foto: vía Noti Seis)

Mientras que, en el lugar de los hechos quedaron dispersas distintas partes del automotor, incluso una de sus placas de circulación.