Una colisión entre vehículos provocó que uno de ellos derribara una señal de tránsito en la zona 9.
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Un accidente de tránsito se suscitó la mañana de este martes 17 de noviembre en la 7a. avenida y 10a. calle de la zona 9 de la ciudad de Guatemala.
De acuerdo con Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, se trató de una colisión entre vehículos particulares que causó daños materiales.
Un automóvil terminó empotrado y derribó una señal de tránsito, la cual sufrió daños al igual que un teléfono público y un árbol pequeño ubicado en el sector.
No se han reportado personas heridas, pero se recomienda circular con precaución para evitar mayores inconvenientes.