Por medio de un video compartido en redes sociales se logró observar cómo quedó el vehículo tras haber perdido el control.
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Un hecho vial se registró esta tarde en la 4a. avenida, entre 5 y 6 calle de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Por razones que aún se desconocen, el conductor de una camioneta gris perdió el control y terminó sobre otro vehículo que permanecía parqueado.
De este hecho se registraron solo daños materiales. La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad Colonial se manifestó por medio de redes sociales para hacer un llamado a los conductores a priorizar su bienestar y seguridad.
"Si durante la conducción presentan algún malestar o condición que pueda afectar su capacidad para manejar, es importante detenerse en un lugar seguro y solicitar asistencia." expresaron.
Por medio de un video compartido en redes sociales se logró observar los momentos posteriores al percance vial, donde varias personas colaboraron para poder poner al vehículo en su posición normal.
Mira el video: