El conductor del transporte terminó herido luego de perder el control y volcar en la vía.
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En la colonia San Antonio, ubicada en la zona 9 de San Miguel Petapa, un vehículo terminó destruido sobre la vía en horas de la mañana de este domingo 29 de noviembre.
Según la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa, el conductor resultó herido y fue trasladado a un hospital debido a los golpes que sufrió durante el accidente.
El vehículo quedó volcado a un costado de la carretera, luego de que el conductor perdiera el control por razones bajo investigación por parte de las autoridades.
Autoridades ya coordinan el tránsito en el sector, a la espera de movilizar el vehículo.