La joven argentina que vendió pan y logró pagar su educación hasta conseguir su título universitario

Desde muy temprano prepara el pan en su casa y sale a venderlo a la plaza, gracias a su negocio logró graduarse.

Micaela Ricci, de 25 años, recientemente se graduó de la universidad como psicopedagoga. La mujer contó todo el sacrificio que realizó para poder conseguirlo.

Cuando apenas cuando tenía 16 años, Ricci resultó embarazada de su primer hijo, quien ahora tiene 8 años; fue un embarazo de riesgo por lo que tuvo que guardar reposo por indicación de los médicos.

Pero eso no fue impedimento para continuar con sus clases, ya que cursaba el último año del colegio. Desde la cama estuvo en constante aprendizaje y su promedio siempre fue alto.

Se convirtió en madre

Fue hasta el poco tiempo de que nació su hijo que la joven pudo culminar la secundaria. Contó que siempre tuvo el apoyo de sus padres, quienes le inculcaron el amor por el trabajo.

En donde decidió seguir superándose, por lo que comenzó a estudiar, trabajar y sacar adelante a su pequeño hijo.

"La situación económica nunca fue la mejor. Llegué a tener tres trabajos en simultáneo, desde vender cosméticos, ser empleada doméstica, también atender en un call center, hasta cajera en boliches los fines de semana. Todo para brindarle lo mejor a Mateo", contó.

Su propio negocio

Pasó por momentos muy difíciles pero sus sueños de pequeña de ser maestra continuaban inundando su mente.

Con la llegada de la pandemia, su situación económica se vio aún más complicada, pues se quedó sin trabajo.

Ante esa situación decidió emprender su propio negocio y salió a vender pan casero en la calle, el cual prepara con una receta muy especial de su madre.

"Aprendí mirando a mi mamá. Decidí vender pan casero en la esquina de una plaza para poder manejar mis tiempo y costear la facultad", relató.

Se graduó de la universidad

Pero fue el pasado 12 de agosto que logró culminar su último examen en la materia de educación primaria, de la carrera de psicopagogía; el cual la convirtió en una nueva profesional de esa rama.

Ahora sus sueños van más allá de eso, pues se ve pronto como trabajadora social, con su historia espera poder inspirar a más personas para que salgan adelante, pese a las dificultades y obstáculos de la vida.

Su reciente logro, fue motivo de celebración en su familia, en donde su padre es un comerciante y su madre una artesana, su hijo Mateo también es parte del festín.

"Estaba feliz, él es parte de este logro. Me abrazó fuerte y con su inocencia me dijo ahora no tenés que estudiar más, tenés tiempo para que estemos juntos", agregó.

Terminó la relación de noviazgo que tenía con el padre de su hijo, ya que nunca se casaron.