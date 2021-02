La verdad detrás de la enfermedad de Covid-19 de Donald Trump

Después de finalizado el mandato presidencial de Donald Trump, el diario The New York Times publica un reporte que revela que el expresidente estadounidense estuvo mucho más enfermo de lo que las autoridades informaron entonces.

La investigación del diario The New York Times muestra que los médicos de Trump sí llegaron a preocuparse por la situación del ex mandatario, luego de que este diera positivo el 2 de octubre.

La Casa Blanca sí informó al público que Trump presentaba fiebre y algunas dificultades para respirar. Lo que no reveló con entera claridad, según el New York Times, fue el nivel de gravedad que llegó a alcanzar.

De acuerdo con la referida publicación, la oxigenación de Trump descendió rondó el temido porcentaje de 80, lo cual preocupó a los médicos porque se considera que el Covid-19 es serio cuando el oxígeno desciende a menos de 90. Fue por esa razón que los tratantes decidieron enviarlo a la Clínica Médica Walter Reed, que atiende al Ejército estadounidense.

La publicación del Times añade que el expresidente se negaba a ser hospitalizado y que solo accedió a esta posibilidad cuando sus asesores le informaron que sus opciones eran caminar él mismo frente a la Casa Blanca para abordar el helicóptero que lo llevaría a la clínica, o ser transportado en camilla frente a las cámaras, cuando la progresión de su enfermedad así lo exigiera.

El reporte del New York Times también explica qué tratamiento recibió Trump. Además de esteroides, se le aplicó el antiviral Remdesivir, dos medicamentos que evidencian la gravedad del caso. Adicionalmente, se le administró una droga experimental desarrollada por la farmacéutica Regeneron, la cual aún no había sido aprobada aún por las autoridades sanitarias, pero que ya estaba en pruebas.

Según los periodistas del Times, el expresidente Trump manifestó varias veces que esta medicina experimental había funcionado en su caso, pero los funcionarios señalan que esa percepción era inexacta, ya que según los fabricantes, la medicina debía evitar la hospitalización por Covid-19, lo cual no se logró con Donald Trump.