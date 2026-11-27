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Análisis jurídico considera que, si el Congreso recibe el veto presidencial hasta enero, los diputados ya no podrían revertirlo.

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El veto anunciado por el presidente Bernardo Arévalo contra el decreto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, podría dejar sin efecto la normativa aprobada por el Congreso de la República, debido a los plazos constitucionales y al período de receso legislativo.

Esta es la interpretación del constituyente Fernando Linares-Beltranena, quien considera que, si el mandatario ejerce su derecho de veto durante diciembre y el Congreso recibe el decreto hasta enero de 2027, los diputados ya no tendrían materia sobre la cual aplicar la supremacía legislativa.

No obstante, el abogado anticipa que podrían presentarse acciones de amparo para que el Legislativo conozca el veto antes de finalizar el año, escenario en el que la Corte de Constitucionalidad (CC) tendría que resolver cómo proceder.

El artículo 178 de la Constitución Política de la República establece que el presidente dispone de un plazo de 15 días, contados a partir de la recepción de un decreto.

Para ello debe emitir un acuerdo en Consejo de Ministros para devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto.

La disposición constitucional también establece que las leyes no pueden ser vetadas parcialmente.

El artículo 178 de la Constitución establece los procedimientos para el ejercicio del veto presidencial durante el receso legislativo. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Sin embargo, el mismo artículo contempla un procedimiento específico cuando el Congreso clausura sus sesiones antes de que expire el plazo del que dispone el mandatario para ejercer el veto.

"En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros ocho días del siguiente periodo de sesiones ordinarias", establece la Constitución.

De acuerdo con la interpretación de Linares-Beltranena, si el veto se produce durante el receso legislativo, bajo las condiciones establecidas en ese artículo, el decreto sería devuelto al Congreso a partir del 14 de enero de 2027, cuando comienza el siguiente período de sesiones ordinarias.

Sin embargo, para ese entonces, el nuevo ejercicio fiscal ya habría comenzado y el Estado estaría operando con el presupuesto vigente durante 2026.

"Yo diría que está fuera de tiempo y tendría que aplicarse el presupuesto anterior", explicó el constituyente al ser consultado sobre ese escenario.

Linares-Beltranena consideró que, bajo esas circunstancias, los diputados ya no podrían recurrir a la primacía legislativa para superar el veto presidencial, aun cuando consiguieran reunir la mayoría calificada necesaria para hacerlo.

Anticipa "lluvia de amparos"

Aunque el constituyente considera que los plazos constitucionales podrían impedir que el Congreso conozca oportunamente el veto, no descarta que se produzca una controversia jurídica antes de finalizar diciembre.

Linares-Beltranena explicó que podrían presentarse acciones de amparo con el propósito de que el Congreso conozca el veto presidencial durante el último mes del año, sin esperar al inicio del siguiente período de sesiones ordinarias.

"Sí, se puede, claro, que se puede y van a llover amparos porque este presupuesto sí que es inaudito", manifestó el abogado.

Señaló que la vía del amparo sería pertinente debido a que se estaría cuestionando un acto de autoridad y no necesariamente la constitucionalidad de una ley vigente.

De concretarse ese escenario, la CC tendría que resolver las acciones planteadas y determinar si corresponde ordenar alguna actuación al Congreso de la República.

Por lo tanto, la posibilidad de que los diputados conozcan el veto durante diciembre dependería de las acciones jurídicas que eventualmente sean presentadas y de las resoluciones que emita la máxima corte en materia constitucional.

El constituyente Fernando Linares-Beltranena considera que los plazos constitucionales podrían impedir que el Congreso supere el veto presidencial al Presupuesto 2027. (Foto: Archivo / Soy502)

El legalista también llamó la atención sobre el artículo 119, inciso m), de la Constitución, que establece como una de las obligaciones fundamentales del Estado mantener, dentro de la política económica, una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional.

A criterio de Linares-Beltranena, esta disposición constitucional debe ser considerada al momento de definir el nivel de gasto público y las decisiones presupuestarias del Estado.

Ejecutivo prepara argumentos

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que su administración tiene definida la ruta que seguirá para ejercer el veto presidencial contra el Presupuesto 2027.

El mandatario explicó que esperará a que el Congreso concluya sus procedimientos internos y remita oficialmente el decreto a la Presidencia de la República, momento a partir del cual comenzará a correr el plazo constitucional para pronunciarse.

El gobernante informó que el Ejecutivo trabaja en la elaboración de los argumentos jurídicos que sustentarán el veto, debido a lo que considera errores de forma y de fondo, así como ilegalidades e inconstitucionalidades contenidas en el decreto aprobado por los diputados.

"Nosotros en ese momento tenemos muy clara cuál es la ruta para proceder con el veto, la argumentación se está preparando, pero por supuesto nunca va a ser definitiva antes de recibir el decreto de parte del Congreso", explicó el jefe del Ejecutivo.

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El presidente también descartó negociar sobre el contenido del presupuesto aprobado y manifestó su confianza en que los argumentos que entregará el Ejecutivo serán suficientemente contundentes para que el Congreso sostenga el veto.

Asimismo, adelantó que distintos diputados presentarán objeciones relacionadas con las deficiencias legales, constitucionales y de procedimiento que identificaron durante la aprobación del decreto.

Sin embargo, pese a ser consultado en reiteradas ocasiones, Arévalo no precisó si su administración emprenderá acciones ante la CC en caso de que el Congreso consiga superar el veto presidencial.

Mientras se desarrolla el procedimiento constitucional, el mandatario instruyó a los ministros a readecuar sus planes de trabajo al presupuesto vigente, con el propósito de garantizar la continuidad de las operaciones gubernamentales a partir del 1 de enero de 2027.

El proceso se realiza bajo la coordinación del Ministerio de Finanzas Públicas e implica reorganizar los programas operativos anuales, los planes institucionales y los resultados previstos por las diferentes dependencias del Estado.