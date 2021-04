La vez que Lucía Méndez rechazó a Luis Miguel

Tras la publicación de un libro y una serie transmitida en streaming, la cantante mexicana reconoció que sí tuvo un romance con el "Sol de México" y que fue ella quien lo dejó.

Lucía Méndez confesó que tuvo un breve y apasionado romance con Luis Miguel y también aseguró que tuvo que terminar con él por la diferencia de edad.

La actriz y cantante fue abordada por los medios quienes le preguntaron por esta relación que aparece en el libro "Oro de Rey" que se estrenó al mismo tiempo que la segunda temporada de "Luis Miguel la serie".

La cantante confesó que el Sol de México estaba tan enamorado de ella, que años más tarde le reclamaría por haberlo dejado.

Otra de las anécdotas que compartió fue que él le confesó que ella era “el amor de su vida”.

Lucía Méndez tuvo un romance con Luis Miguel. (Foto: Oficial)

El motivo de su separación radicaba en que ella tenía 40 y él 28.

“No puedo decir que no porque está en un libro de Javier León, él tenía 28 años, yo nunca lo había dicho, jamás en mi vida me atreví a hablarlo", dijo.

"¿Y cómo lo viviste?", le preguntó un reportero

"Fue padrísimo, fue divino y después, que te diré, después, como 10 años después, o más, me citó y me dijo que estaba enojado conmigo y me dijo hasta de lo que me iba a morir y tenía razón y 'para tu ego... ¡eres el amor de mi vida!'... me quedé ¡helada!”, confesó Mendez.

“Tenía toda la razón, yo era el amor de su vida. Yo le dije adiós a él, nos llevábamos más de 10 años. Luego salí con Pedro Torres. De uno guapo, pasé a uno feo. Lo dejé por él. Pedro no era guapo, ahora lo está”, detalló Méndez sobre su siguiente relación.

Lucía Méndez y Luis Miguel fueron muy cercanos. (Foto: oficial)

“El otro era de mi edad, carismático, hice que bajara de peso, lo convertí en mi príncipe azul. Yo me enamoro del talento”, explicó.

“Sí, él realmente habló de ese pasaje de nuestras vidas, la verdad me sentía tan mal, me puso como camote. Fueron fuertes los reproches, me dijo que fui mala, pero no fue violento, solo estaba muy enojado. Se desahogó, le dije que lo sacara y acordamos seguir con nuestras vidas”, destacó la actriz, acerca de cómo reaccionó.

