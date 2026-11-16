Un refugio ecológico en la costa sur: Senderos y Manantiales San Miguel

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Disfruta de Senderos y Manantiales San Miguel, un destino ecoturístico con piscinas naturales, restaurante y acceso para mascotas desde Q35.

El recinto Senderos y Manantiales San Miguel es un espacio recreativo y ecológico ubicado en San Miguel Panán, Suchitepéquez, diseñado para conectar a los visitantes con el aire puro, el agua de manantial y la tranquilidad de la costa sur guatemalteca.

Ofrece piscinas naturales, senderos rodeados de vegetación y un restaurante campestre, ideal para una escapada familiar o un fin de semana de descanso.

¿Qué hacer en Suchitepéquez? Senderos y Manantiales San Miguel ofrece 4 rutas de senderismo ecológico.

Ubicación y datos básicos

Ubicación : Finca La Trinidad III, camino a la aldea Veracruz, adelante de San Antonio Suchitepéquez, en San Miguel Panán, Suchitepéquez.

: Finca La Trinidad III, camino a la aldea Veracruz, adelante de San Antonio Suchitepéquez, en San Miguel Panán, Suchitepéquez. Horario : De miércoles a lunes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

: De miércoles a lunes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Contacto: +502 3856 1275

+502 3856 1275 Cómo llegar desde la ciudad de Guatemala : Debes tomar la Carretera al Pacífico (CA-9 Sur) pasando por la Autopista Palín-Escuintla, y al llegar a Escuintla, tomar el desvío hacia la CA-2 Occidente con dirección a Mazatenango. Tras avanzar unas dos horas por esta vía principal, deberás pasar el municipio de San Antonio Suchitepéquez y buscar el desvío hacia San Miguel Panán, tomando específicamente el camino hacia la aldea Veracruz que te guiará directamente por un tramo rural hasta la entrada de la finca en un viaje total de aproximadamente 2 horas y media a 3 horas.

: Debes tomar la Carretera al Pacífico (CA-9 Sur) pasando por la Autopista Palín-Escuintla, y al llegar a Escuintla, tomar el desvío hacia la CA-2 Occidente con dirección a Mazatenango. Tras avanzar unas dos horas por esta vía principal, deberás pasar el municipio de San Antonio Suchitepéquez y buscar el desvío hacia San Miguel Panán, tomando específicamente el camino hacia la aldea Veracruz que te guiará directamente por un tramo rural hasta la entrada de la finca en un viaje total de aproximadamente 2 horas y media a 3 horas. Precios de ingreso : Entrada general Q40, por persona durante el fin de semana, y Q35 entre semana; los niños pagan cuando miden más de un metro de estatura y adultos mayores de 70 años entran gratis al presentar Documento Personal de Identificación (DPI).

: Entrada general Q40, por persona durante el fin de semana, y Q35 entre semana; los niños pagan cuando miden más de un metro de estatura y adultos mayores de 70 años entran gratis al presentar Documento Personal de Identificación (DPI). Recomendación de vestimenta : Ropa fresca y cómoda para clima cálido de costa sur, traje de baño y calzado cómodo para caminar por los senderos o sandalias para el área de piscinas.

: Ropa fresca y cómoda para clima cálido de costa sur, traje de baño y calzado cómodo para caminar por los senderos o sandalias para el área de piscinas. Accesibilidad: Consultar directamente con el parque para detalles sobre rutas adaptadas. Los senderos y áreas verdes cuentan con terreno natural al aire libre.

Precios de entrada a Senderos y Manantiales San Miguel: Q40 por persona. (Foto: Cortesía de Senderos y Manantiales San Miguel)

¿Qué puedes hacer en Senderos y Manantiales San Miguel?

El destino combina a la perfección la recreación acuática con el ecoturismo de baja dificultad, ofreciendo instalaciones ideales para disfrutar de un día completo al aire libre en un entorno completamente natural.

Entre sus principales atractivos destacan sus piscinas naturales y manantiales, donde toda la familia puede nadar y refrescarse en aguas cristalinas que brotan directamente de la tierra.

Para quienes buscan conectar aún más con el entorno, el parque cuenta con espacios para hacer caminatas ecológicas a través de cuatro senderos especialmente habilitados, perfectos para respirar aire puro y caminar sin complicaciones en medio de la exuberante naturaleza tropical de la región.

El parque permite ingresar comida sin costo adicional y cuenta con espacio para cocinar. No está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas. (Foto: Cortesía de Senderos y Manantiales San Miguel)

Además, la experiencia se complementa con un excelente servicio en su área gastronómica, que incluye un restaurante propio para deleitarse con la comida local, así como la flexibilidad única de permitir el ingreso de alimentos sin costo adicional y el uso de instalaciones destinadas para cocinar con un costo de Q40.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta la entrada a Senderos y Manantiales San Miguel?

La tarifa de ingreso es de Q40 por persona fines de semana; Q35 entre semana. Los niños pagan a partir de un metro de estatura, y los adultos mayores de 70 años ingresan de forma totalmente gratuita al presentar su DPI.

Nacimiento de agua en Senderos y Manantiales San Miguel. (Foto: Cortesía de bellator_domini8)

¿Se pueden ingresar alimentos y bebidas?

Sí, está permitido ingresar alimentos sin costo adicional e incluso puedes cocinar en el lugar; sin embargo, ten en cuenta que no está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas.

¿Se pueden llevar mascotas al parque?

Sí, las mascotas son bienvenidas, pero únicamente en el área de senderos. Se recomienda mantenerlas con correa y cuidar del entorno natural.

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