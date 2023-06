Viajó desde Alemania para conocer a su novia en Guatemala (video)

-

Una guatemalteca presumió la llegada de su novio que viajó desde Alemania para conocerla.

En TikTok una guatemalteca presumió el detalle que tuvo su novio, quien emprendió un largo viaje para poderla conocer.

Según un video que publicó la chica, su novio, a quien aparentemente conoció por Internet, viajó desde Alemania hasta Guatemala para estar con ella.

Como se logra evidenciar en las imágenes, la mujer documentó la llegada de su novio y de cuando este salió de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora para encontrarse con ella.

Así fue el amoroso encuentro

La mujer lo esperaba con un globo de corazón, y al momento de su salida, él se le acercó, la abrazó y le dio un beso.

El momento enamoró y conmocionó a los internautas, pues no tardaron en reaccionar a la publicación que ha superado el millón de vistas.

En cuanto a los comentarios de los usuarios de redes sociales, su gran mayoría los felicitó por su relación amorosa.

Sin embargo, hubo algunos comentarios donde destacaron que el hombre no parecía de nacionalidad alemana, a lo que la novia respondió que ella no dijo que fuera alemán, pero sí que vivía en ese país. Cabe destacar que no reveló la nacionalidad de su pareja.

Mientras que otras personas criticaron que él no soltó sus maletas para abrazarla con los dos brazos, pero la razón fue porque ambos estaban nerviosos, señaló la afortunada novia.

Pese a los pocos comentarios negativos, la pareja se mostró muy emocionada y feliz por estar juntos.

Mira aquí el video: