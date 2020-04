Viajó a Guatemala por trabajo y quedó atrapado durante 45 días

El periodista argentino, Claudio Martínez, salió desde El Salvador hacia Guatemala el 10 de marzo. Tenía planeado asistir a una reunión y regresar al país vecino donde reside desde hace 18 años.

Pero entre toques de queda y cierre de fronteras, ya lleva un mes y medio en territorio guatemalteco. Cuando vuelva a El Salvador, tendrá que permanecer otros 30 días de aislamiento.

El 11 de marzo el presidente salvadoreño Nayib Bukele decretó Estado de Emergencia y entre las disposiciones estableció que los salvadoreños y residentes permanentes "deben hacer una cuarentena de 30 días" al regresar al país. Martínez era uno de ellos. Pero el tema era el lugar donde debía quedarse aislado.

"El gobierno dispuso que la cuarentena se cumpliera en los llamados Centros de Contención. Ese espacio no era demasiado seguro, y además podía haber riesgo de contagio. Hablé con el presidente del Comité Olímpico (su jefe) y me recomendó que me quedara. Y aquí sigo...", explicó.

Claudio dejó el hotel en el que estaba y fue a vivir con Fabián Cuneo, un amigo argentino que hizo las inferiores en Racing y jugó profesionalmente al fútbol en México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Martínez decidió volver, ahora que Bukele habilitó hoteles para guardar la cuarentena. Tendrá que pasar otros 30 días de cuarentena en El Salvador

Hay un problema adicional que debe resolver: cruzar la frontera. Guatemala prohibió los viajes interdepartamentales, por lo que ahora está tramitando un salvoconducto que le permita viajar por tierra.

"Creo que el sábado podré hacerlo. Me ayudaron mucho los cónsules argentinos en El Salvador y Guatemala y el embajador argentino en El Salvador", cuenta.

*Con información de Clarín