¡Hoy hay concierto en Explanada 5! Se prevé aumento en la circulación vehicular en las zonas: 4, 5, 9, 10 y 15. Te compartimos algunas recomendaciones para que tomes en cuenta antes de salir y juntos ayudemos a mantener el orden y la movilidad en la ciudad. #MuniGuateAlFrente #TráficoGT #TránsitoGT #Zona5 #MiloJ