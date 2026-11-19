Autoridades de tránsito recomiendan conducir con precaución y buscar rutas alternas ante los conciertos programados para este jueves.
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Un concierto se tiene programado para este jueves 19 de noviembre en la Ciudad de Guatemala y las autoridades de tránsito brindan las recomendaciones para circular por el área.
El concierto se llevará a cabo en Explanada 5, anteriormente conocido como el estadio del Ejército, donde por horas de la noche se presentará el cantante argentino Milo J.
La Municipalidad de Guatemala indicó que se prevé aumento en la circulación vehicular en las zonas: 4, 5, 9, 10 y 15.
Se espera que desde horas de la tarde peatones transiten sobre la 12 avenida y 34 calle de la zona 5, por lo que recomienda conducir con precaución.
Como vía alterna podría utilizarse bulevar Los Próceres, bulevar Landívar o bulevar Austriaco para dirigirse al bulevar Lourdes y conectar al puente Olímpico.
Otras vías que podrían utilizarse son la avenida Reforma, la 10 avenida de la zona 5, 24 calle, zona 8 (el Teatro Nacional), el bulevar Lourdes y calzada La Paz.