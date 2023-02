Víctima de agresión sexual por Dani Alves vive aterrada, no quiere ser identificada

La víctima de agresión sexual por Dani Alves se encuentra en pánico, según reveló su abogada.

El caso judicial de Dani Alves se encuentra en el foco de atención, ya que además de quedarse sin empleo luego de que Pumas rescindiera su contrato, está en prisión acusado de agresión sexual en contra de una mujer de 23 años que, según su abogada, vive con pánico tras lo ocurrido el pasado 30 de diciembre de 2022.

De acuerdo con la abogada defensora Ester García, la joven de 23 años no estaba segura que le iban a creer, especialmente por tratarse de un futbolista reconocido por sus logros con el Barcelona

"La víctima está aterrada de miedo, no se creía que Dani Alves terminaría en prisión y cuando esto sucedió me dijo: 'Me han creído'", señaló en entrevista a Mundo Deportivo.

De igual forma, hasta el momento no se ha revelado la identidad de la mujer, razón por la cual la tiene miedo de que en algún momento los medios de comunicación salgan a decir quién es. "Tiene pánico a que la identifiquen los medios de comunicación".

Los 6 trabajadores de la discoteca Sutton de Barcelona ratifican en su declaración ante el juez la misma versión que ante la policía, que además coincide con la de la joven abusada por Dani Alves, así como la de la prima y 1 amiga de la víctima, que también avalan la versión de ella.

*Con información de Mundo Deportivo y Medio Tiempo.