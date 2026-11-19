Dos automóviles y una motocicleta se vieron involucrados en el accidente que quedó grabado.
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Por medio de una cámara de seguridad se logró evidenciar un percance vial en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, donde dos vehículos y una motocicleta terminaron involucrados en una colisión.
El hecho sucedió el pasado martes 17 de noviembre cuando un automóvil giró en U y una camioneta que venía en su carril colisionó de frente.
En cuestión de segundos, ambos vehículos terminaron perdiendo el control, por lo que uno de los vehículos colisionó contra un motorista, atrapándolo contra la parte frontal del automotor y una vivienda.
Según la información compartida en el video, el accidente dejó a cuatro personas heridas, las cuales posteriormente fueron trasladadas a un centro asistencial.