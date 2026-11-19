El desborde de un río en Sayaxché, Petén impide el paso a vehículos particulares y motocicletas.
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Debido a lluvias que se registraron en el área norte del país durante la noche del pasado miércoles, un río se desbordó e inundó un tramo carretero en Sayaxché, Petén.
Desde las primeras horas de este jueves, usuarios de redes sociales reportaron que en un sector reconocido como el cruce del Tamarindo, se encuentran largas filas de vehículos debido a que la corriente del agua impide su paso.
Algunos videos permiten observar a algunos conductores que pasan por esta ruta, dónde se observa que el nivel del agua es profundo en comparación del tamaño de los vehículos que intentan cruzar.
En otros casos se ha observado que los vehículos presentan dificultades para transitar, por lo que personas que se encuentran en el lugar recomiendan a las motocicletas y a vehículos pequeños que no transiten por el lugar.