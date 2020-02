Video: así aterrizó y se partió en dos el avión en Turquía

Un video muestra el momento exacto en que un avión de una aerolínea turca con más de 180 personas abordo se parte en dos al aterrizar en Estambul y dejar tres personas muertas y decenas de heridos.

El avión, un Boeing 737 de la compañía Pegasus Airlines, procedía de la ciudad costera de Esmirna.

ASÍ TE LO CONTAMOS:

Al llegar al aeropuerto de Sabiha Gokcen, en las afueras de Estambul, la aeronave fue víctima de los fuertes vientos e intensas lluvias y acabó saliendo de la pista, según imágenes televisivas.

A CCTV camera captured the moment a Pegasus Airline plane landed at Istanbul’s Sabiha Gokcen airport and skidded off the runway, injuring more than 100 people https://t.co/DwYYQ8ObbP pic.twitter.com/ylss5A6ZLK — Reuters (@Reuters) February 6, 2020

La parte delantera del fuselaje, que incluye la cabina y las primeras filas, se separó del resto y volcó. Se vio una segunda fractura en el tercio posterior del avión, que comprende las últimas 10 filas y la cola del avión.

El accidente se produjo debido a las malas condiciones meteorológicas, según el gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya.