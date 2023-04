Así fue el momento en que el partido VOS no firmó el pacto de no agresión (video)

Durante la firma del pacto de no agresión, la oposición de un partido político generó abucheos y que una magistrada pidiera que se retirara.

El partido VOS, a través del secretario general, Carlos Bezares, manifestó su inconformidad por lo que considera "arbitrariedades" que ha cometido el Tribunal Supremo Electoral al negar la inscripción ciertos candidatos.

Ese malestar lo demostró durante la firma del Pacto de no Agresión, cuando se opuso a firmar el documento por considerar que no hay transparencia en el proceso electoral actual.

El momento quedó grabado en video. Bezares mostró su inconformidad y fue abucheado por algunos asistentes, mientras la magistrada Blanca Alfaro le pidió que se retirara.

Mira aquí el momento

Carlos Bezares del partido VOS dijo que no firmarían el pacto de no agresión por considerar que no hay transparencia en el proceso electoral.



Menciona que el TSE ha cometido arbitrariedades en la no inscripción de candidatos. pic.twitter.com/u0KX46frqo — Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 11, 2023

Bezares se retiró del salón de eventos, luego que incluso un guardia de seguridad del TSE se le acercara.

A criterio de Bezares, el TSE no está permitiendo la participación de candidatos de oposición, como Aldo Dávila a quien le rechazaron la inscripción bajo el argumento de los procesos de antejuicios que tiene en su contra.

TSE responde

El magistrado Gabriel Aguilera aseguró que los partidos políticos que no firmaron el pacto de no agresión aún podrán hacerlo si así lo consideran, dijo que cada agrupación estaba en su derecho a decidir si participaba o no.

Respecto a la queja del partido VOS por las resoluciones emitidas en pleno, dijo que no se ha tenido preferencia con ningún partido político.

Magistrado Aguilera asegura que no han tenido preferencia con ningún partido político y que las resoluciones están basadas en ley.



Esto en respuesta a la crítica emitida por el partido VOS. pic.twitter.com/cXic0vIsBL — Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 11, 2023

El pacto de no agresión

De los 30 partidos políticos que participan en el proceso electoral, tres no firmaron el pacto. Se trata de Podemos y Pin que no acudieron al evento, así como de VOS que se manifestó en contra.

El documento firmado por las agrupaciones políticas es para comprometerse en tener una campaña electoral de altura, sin ataques ni violencia.