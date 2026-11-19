Pese a las maniobras realizadas por Bomberos Voluntarios, la joven perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.
OTRAS NOTICIAS: Sofía Regil, la joven que falleció en un accidente de tránsito
Un video compartido en redes sociales evidenció el momento exacto en el que Bomberos Voluntarios lograron rescatar a Sofía Regil, una joven que había quedado atrapada en la cabina de un camión tras un fuerte accidente en Mazatenango Suchitepéquez.
Las primeras investigaciones indican que a la altura del kilómetro 161, el conductor del vehículo perdió el control y se estrelló en la parte trasera de un tráiler, dejando a Regil atrapada entre hierros retorcidos.
Tras las maniobras realizadas por los socorristas, la mujer fue trasladada a un centro asistencial, sin embargo falleció debido a la gravedad de sus heridas.
Tras el percance, el conductor responsable del accidente habría escapado del lugar después de la colisión.
Momentos más tarde, fue interceptado por agentes policiales, a unos 300 metros del lugar del percance y debido a que el hombre también presentaba lesiones, fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial.