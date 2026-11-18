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Por medio de un video se observa cuando se originó el accidente de tránsito la noche del pasado martes.

Un fuerte accidente de tránsito quedó captado por una cámara de seguridad en el cantón El Mosquito, en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

En las imágenes se observa el momento en que un automóvil giró en "U" sin percatarse que se acercaba una camioneta a alta velocidad, lo que produjo el percance vial.

Un motorista que se encontraba estacionado a la orilla de la calle también terminó siendo impactado por la camioneta, ya que el conductor de la misma al no poder frenar a tiempo perdió el control.

Mira aquí el video:

Cámara captó una triple colisión que dejó dos heridos en el cantón El Mosquito, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Video: vía Región Más Noticias https://t.co/SyZ7fZushI — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 18, 2026

De acuerdo con medios locales, cuerpos de socorro se presentaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria a la víctimas, siendo trasladadas dos de ellas a la emergencia de un centro asistencial.

Los dos hombres que fueron trasladados son los conductores del automóvil que giró de manera imprudente y el de la motocicleta que resultó siendo afectada.