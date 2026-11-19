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Un video en redes sociales mostró los momentos posteriores a que un camión cisterna se volcara sobre la ruta interamericana.

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Durante la tarde de este jueves 19 de noviembre se registró un percance vial que dejó un camión cisterna cargado de gasolina volcado en la ruta Interamericana.

El hecho se registró en el kilómetro 231 de la ruta que conduce de Huehuetenango hacia Quetzaltenango.

El accidente mantiene bloqueado el paso. Además, se reporta que el combustible quedó derramado sobre la cinta asfáltica.

En un video compartido en redes sociales se observó que el transporte volcó en una curva de la ruta.

Cisterna cargada de combustible vuelca en el kilómetro 232 de la ruta Interamericana https://t.co/tuAeC5uTvu — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) November 19, 2026

Otro video permitió observar otro ángulo de los primeros segundos del accidente; personas que observaron el percance aconsejaron al piloto alejarse del vehículo debido al peligro que corría al estar cerca.